Трамп назвал тип ракеты-носителя, взорвавшейся на космодроме в Иране

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу в твиттере упомянул название ракеты, взорвавшейся накануне на стартовой площадке в иранском космическом центре. Он также заявил, что Вашингтон не причастен к ее взрыву, и пожелал Тегерану удачи в установлении причин происшествия.

"Соединенные Штаты Америки не причастны к катастрофе в ходе финальной подготовки запуска ракеты-носителя Сафир в иранском космическом центре в Семнане", - написал он в твиттере.

"Я желаю Ирану всего наилучшего и большой удачи в установлении того, что произошло на стартовой площадке номер один", - добавил Трамп.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2019 г.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. На сделанных в четверг утром снимках, на которые ссылается агентство, изображен Национальный космодром имени имама Хомейни в провинции Семнан. На фотографиях на стартовой площадке различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.

Агентство отмечало, что в ближайшие дни Иран должен был запустить спутник Nahid 1. Однако неясно, имела ли отношение к этому проекту взорвавшаяся ракета. Ее тип неизвестен. Однако площадка ранее использовалась для запуска двухступенчатой ракеты с жидкостным двигателем "Сафир".

Национальное общественное радио (NPR) США отмечает, что это был третий неудачный запуск Ирана. Первая авария произошла в январе. Тогда Иран попытался запустить спутник "Пайям-э-Амиркабир", который должен был служить космической обсерваторией. Однако из-за проблем с третьей ступенью ракеты-носителя спутник не вышел на заданную орбиту. Вторая авария произошла в феврале.