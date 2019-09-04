Названа самая безопасная для туристов страна

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) назвали самые безопасные для туристов страны мира в рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. Первое место в этом списке заняла Финляндия, за нем следуют Исландия и Оман.

Также в первую десятку вошли Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Во второй десятке - Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

Россия по безопасности для зарубежных туристов заняла 98-е место, между Танзанией и Аргентиной, по сравнению с рейтингом 2017 года она улучшила позицию на 11 пунктов.

Франция, занимающая в общем рейтинге туристической привлекательности второе место, по показателю безопасности для международного туризма заняла лишь 51-е, Германия (третье место в общем рейтинге) - 41-е.

Самыми опасными странами названы Сальвадор (нижняя строчка рейтинга), Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Как отмечают составители рейтинга, среди критериев оценки безопасности - надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

Рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 выпущен Всемирным экономическим форумом (WEF) и партнерами исследования - Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners (входит в экосистему Сбербанка). Он оценивает 140 стран мира по различным позициям. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и многое другое. WEF публикует рейтинг туристической конкурентоспособности раз в два года начиная с 2007.