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В Гонконге снова начались столкновения с полицией

В Гонконге снова начались столкновения с полицией
Источник: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга снова применила перцовый газ для разгона протестующих, сообщает в субботу сайт The South China Morning Post.

Аэрозоль был пущен в ход против групп активистов, которые собрались на железнодорожной станции Ша Тин и у здания полиции неподалеку от станции "Принц Эдвард". Сообщается, что протестующие бросали в полицейских зонты и металлические предметы.

Ранее участники протестов грозились, что в субботу они снова устроят акцию в аэропорту, однако полиция и власти приняли меры предосторожности. Активисты решили собраться в торговых центрах и на железнодорожных станциях, которыми заведует оператор железнодорожной системы MTR.

Гонконг

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