В Гонконге в августе зафиксировали рекордное падение турпотока из-за протестов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В августе число туристов, посетивших Гонконг, упало на 40% в годовом выражении из-за протестов оппозиции. Об этом сообщил финансовый секретарь специального административного района КНР Пол Чжань.

Это рекордное падение турпотока с мая 2003 года, когда число туристов рухнуло на 70% из-за вспышки атипичной пневмонии, унесшей сотни жизней.

"Социальные факторы, и в особенности продолжающиеся столкновения и препятствования работе аэропортов и магистралей, резко ухудшили репутацию Гонконга как безопасного города", - отметил Пол Чжань.

Массовые акции в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции начались еще в июне и не закончились даже после того, как власти официально отозвали эти поправки. Теперь демонстранты требуют независимого расследования в отношении жестоких и неправомерных, по их мнению, действий полиции против протестующих.