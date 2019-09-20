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Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над территорией США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) совершат с 22 по 30 сентября инспекционный полет над США, сообщает в пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - говорится в публикации.

По имеющимся у издания данным, наблюдательный полет над США будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 километров.

"Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - уточняет газета.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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