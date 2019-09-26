Трамп не стал бы публиковать стенограмму разговора без согласия Зеленского

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не опубликовал бы стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если бы в Киеве были против этого.

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео, госсекретарь США - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", - сказал президент США на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Кроме того, Трамп обвинил представителей Демократической партии США в попытках давления на Зеленского, а также в угрозах в его адрес.

"Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал", - отметил он.

Американский лидер добавил, что ожидает "транспарентности" от вице-президента США Джо Байдена, так как и сам готов к транспарентности в том, что касается его июльского разговора с Зеленским.

Скандальный телефонный звонок

В США разгорелся скандал из-за состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа с Зеленским, после которого демократы поставили вопрос об импичменте президента США. Сообщалось, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына политика-республиканца Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Ряд СМИ утверждал, что президент США пытался надавить на своего украинского коллегу, задержав выделение Киеву военной помощи, однако опубликованная Белым домом стенограмма разговора этого не подтверждает.

Джо Байден претендует на участие в президентских выборах в США в 2020 году.

Хантер Байден работал на Украине в составе совета директоров частной газовой компании Burisma Holdings в 2014-2019 годах. Позиция Трампа заключается в том, что Джо Байден лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина в интересах сына.