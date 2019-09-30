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В Сенате США призвали Минюст расследовать связи демократов с Украиной

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грессли направили в адрес генпрокурора Уильяма Барра письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в контексте президентских выборов 2016 года, сообщает издание The Hill.

"Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией (кандидата от демократов - ИФ) Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии... подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения", - говорится в письме сенаторов.

При этом сенаторы указали на свою обеспокоенность в связи с тем, что, по их мнению, иностранное влияние на президентские выборы в США 2016 года так и не было должным образом изучено.

Письмо датировано 27 сентября, однако было обнародовано лишь в понедельник.

The Hill отмечает, что запрос сенаторов поступил на фоне скандала вокруг президента США Дональда Трампа и Украины.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

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