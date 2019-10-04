Среди москвичей проведут опрос, ускорять ли программу реновации хрущевок

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, в рамках которого которого москвичи смогут высказать свое мнение о программе реновации ветхого жилого фонда, сообщается на сайте столичной мэрии в пятницу.

В частности, горожанам предлагается ответить, является ли срок реализации программы по реновации хрущевок в 10-15 лет оптимальным, либо это слишком большой срок и необходимо его сократить, увеличив объемы строительства жилья.

Кроме того, участников голосования спросят, как они или их родственники относятся к покупке квартир в кварталах реновации (продажа квартир позволит частично окупить программу); как реализация программы повлияет на комфорт проживания в районе; а также живет ли сам участник опроса в квартале реновации.

В программу реновации, запущенную в 2017 году, вошли 5173 жилых дома во всех округах столицы. Как ожидается, в новое жилье в течение 15 лет переедут более миллиона человек.