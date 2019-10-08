Глава администрации Гонконга допустила вмешательство китайской армии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что если ситуация с протестами в городе ухудшится, то она не исключает вмешательства китайских военных с материка, передает АР. Однако все же она рассчитывает, что местные власти сумеют справиться с кризисом самостоятельно.

По ее данным, пока так же считают и в Пекине.

"Но если ситуация станет совсем тяжелой, тогда нельзя будет исключить ни одного варианта, если мы хотим, чтобы Гонконг получил хотя бы еще один шанс", - заявила она на пресс-конференции.

Лам призвала иностранных наблюдателей согласиться, что четыре месяца протестов с растущим уровнем насилия больше нельзя считать "мирным движением за демократию".

Массовые протесты в Гонконге начались в июне против планов правительства принять закон о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая. Позднее демонстранты начали требовать, чтобы власти расследовали применение силы в отношении участников протестов и нападение на протестующих участников местных банд, чтобы они провели демократические реформы и чтобы Лам ушла в отставку.

События в Гонконге уже сказались на туризме и бизнесе в регионе.

В начале октября администрация Гонконга запретила протестующим скрывать лица под масками под угрозой штрафа или тюремного срока до одного года. Это решение вызвало новые беспорядки.

За последние четыре дня полиция задержала 241 участника беспорядков, которых обвиняют в нападениях на полицейских и на политических оппонентов. 77 из них обвиняются в нарушении запрета на маски. 14 задержанным уже формально предъявили обвинения в нарушении запрета.

С июня в Гонконге были задержаны 2 363 человека, более чем 200 предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках.