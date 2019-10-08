Поиск

Глава администрации Гонконга допустила вмешательство китайской армии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что если ситуация с протестами в городе ухудшится, то она не исключает вмешательства китайских военных с материка, передает АР. Однако все же она рассчитывает, что местные власти сумеют справиться с кризисом самостоятельно.

По ее данным, пока так же считают и в Пекине.

"Но если ситуация станет совсем тяжелой, тогда нельзя будет исключить ни одного варианта, если мы хотим, чтобы Гонконг получил хотя бы еще один шанс", - заявила она на пресс-конференции.

Лам призвала иностранных наблюдателей согласиться, что четыре месяца протестов с растущим уровнем насилия больше нельзя считать "мирным движением за демократию".

Массовые протесты в Гонконге начались в июне против планов правительства принять закон о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая. Позднее демонстранты начали требовать, чтобы власти расследовали применение силы в отношении участников протестов и нападение на протестующих участников местных банд, чтобы они провели демократические реформы и чтобы Лам ушла в отставку.

События в Гонконге уже сказались на туризме и бизнесе в регионе.

В начале октября администрация Гонконга запретила протестующим скрывать лица под масками под угрозой штрафа или тюремного срока до одного года. Это решение вызвало новые беспорядки.

За последние четыре дня полиция задержала 241 участника беспорядков, которых обвиняют в нападениях на полицейских и на политических оппонентов. 77 из них обвиняются в нарушении запрета на маски. 14 задержанным уже формально предъявили обвинения в нарушении запрета.

С июня в Гонконге были задержаны 2 363 человека, более чем 200 предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках.

Гонконг: Революция касок

15
<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p> <p>16 июня. Рекордная по численности акция – почти два миллиона человек вышли на марш протеста, требуя не "перенести рассмотрение", а отозвать законопроект. </p> <p>18 июня. Глава Гонконга Кэрри Лам извиняется за то, что власти не смогли убедить публику в необходимости закона и форсировали его принятие.</p> <p>30 июня. Первая акция сторонников правительства. На неё вышло около 170 тысяч человек.</p> <p>1 июля. Протестующие ворвались в здание парламента, разнесли зал заседаний, закрасили слова "Китайская Народная Республика" на гербе Гонконга и повесили плакат "Нет никакого бунта, зато есть тирания". Протестующим удалось покинуть здание парламента до приезда полиции. <p> <p>4 июля. Полиция начала арестовывать протестующих.<p> <p>9 июля глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что "закон мёртв". Но что это значит, никто не знает. Протестующие продолжают требовать отзыва законопроекта из парламента.<p> <p>20 июля Вторая крупная акция сторонников правительства собрала около 300 тысяч участников.<p> <p>21 июля Люди в белых одеждах напали на протестующих в метро в районе Юньлон и жестоко избили их палками. Полиция бездействовала. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы. Как писали СМИ, люди в белом – члены гонконгских триад. И лишь после того как демократическая оппозиция обвинила власти в сотрудничестве с преступными группировками, было задержано 6 человек из числа нападавших, и то только за "незаконное собрание". <p> <p>С 27 июля протесты перерастают в прямые драки с полицией. Полиция активно использует слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.<p> <p>5 августа. Протестующие призывают к массовой забастовке. Блокируют метро и основные дороги связывающие остров с материком. Для разгона митингующих полиция применила более 800 баллончиков со слезоточивым газом, что является рекордным показателем для Гонконга.<p> 7 августа тысячи юристов проводят молчаливый марш, второй за два месяца. Позже, в музее космонавтики, демонстранты освещают лазерными лучами купол в знак протеста против ареста студента университета за покупку лазерных указок, которые полиция считает "наступательным оружием".11 августа. Одна активистка лишилась зрения после того, как ей в глаз попала резиновая пуля. Во время протеста полицейских забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ они применяли небоевые патроны, слезоточивый газ и дубинки. <p>12 августа. Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.<p> <p>13 августа. В аэропорту произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. По меньшей мере два человека пострадали.<p><p>18 августа. В ответ на инцидент, произошедший 11 августа, в парке Виктория был проведён мирный митинг с осуждением жестокости полиции. В нем приняли участие не менее 1,7 млн человек.<p> <p>23 августа. Около 210 тысяч демонстрантов образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки, приурочив мероприятие к 30-й годовщине антисоветской демонстрации "Балтийский путь".<p> <p>24 августа. Протестующие во многих районах строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, некоторые демонстранты ломают "умные фонари", оснащенные камерами.<p> <p>25 августа. Демонстранты бросают кирпичи и коктейли Молотова в районе Цюн-Ван, и полиция впервые использует водометы.<p> 28 августа. Тысячи людей вышли под лозунгом "Прекратить сексуальное насилие в полиции Гонконга". Участники написали #ProtestToo на предплечьях с помощью губной помады, а другим раздали розовые ленточки.<p>29-30 августа. В Гонконге задержаны три лидера протестов: активист Энди Чан, а также Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто".<p> <p>31 августа. Тысячи людей вышли на запрещенное властями шествие в память о попытке Пекина пять лет назад провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг. Полиция стреляла в воздух, а затем применила слезоточивый газ и водометы с несмываемой синей краской. Более 30 человек пострадали в результате столкновений.<p> 1 сентября. Движение экспрессов в аэропорт было остановлено, дороги заблокированы, пассажирам пришлось добираться до него пешком. Тысячи демонстрантов попытались проникнуть в здание аэропорта, но были остановлены полицией.2 сентября. Около 9 тысяч человек из 200 учебных заведений не пришли на занятия в рамках протеста. Учащиеся намерены устраивать бойкот каждую неделю, пока власти не выполнят требования демонстрантов.
<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p>
Гонконг Китай Кэрри Лам

Новости по теме

Новости

Трамп пригрозил Турции и заявил, что США не бросят курдов на произвол судьбы

Трамп пригрозил Турции и заявил, что США не бросят курдов на произвол судьбы
Brexit

The Spectator узнал о планах Лондона прекратить переговоры по Brexit с ЕС

Нобелевская премия - 2019

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

ФБР объявило самым массовым убийцей в истории США Сэмюэла Литтла с 93 жертвами

ФБР объявило самым массовым убийцей в истории США Сэмюэла Литтла с 93 жертвами
Война санкций

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении РСМД

Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

СМИ сообщили об активистах XR, блокирующих движение по всему миру

СМИ сообщили об активистах XR, блокирующих движение по всему миру

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');