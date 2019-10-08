Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) отказался от планов слияния с Лондонской фондовой биржей (LSE), руководство которой ранее отвергло эту сделку.

HKEx выразила "разочарование" тем фактом, что ей не удалось убедить руководство LSE в привлекательности идеи слияния, и заявила, что дальнейшее продвижение предложения не отвечает интересам акционеров HKEx.

Как сообщалось, совет директоров компании-владельца LSE ранее отклонил предложение гонконгского оператора, выразив "фундаментальную обеспокоенность по поводу ключевых аспектов предложения: стратегии, продуктивности, формы рассмотрения и стоимости".

HKEx предлагал акционерам LSE за каждую бумагу по 20,45 фунта стерлингов и по 2,495 новой акции HKEx. Итоговая сумма составляла 83,61 фунта, исходя из котировок на закрытие рынка 10 сентября и курса 9,6865 гонконгского доллара за 1 фунт. Таким образом, общая сумма сделки оценивалась в 29,6 млрд фунтов ($36,6 млрд).

Совет директоров HKEx выражал уверенность, что предложенное им слияние с LSE является отличной возможностью создать глобального лидера в сфере развития инфраструктуры финансовых рынков в Европе и Азии.

HKEx, крупнейшим акционером которого является правительство Гонконга, входит в число крупнейших биржевых операторов мира. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем Лондонской биржи металлов (LME), которую она купила за 1,4 млрд фунтов.

LSE в качестве одной из причин отказа от сделки с HKEx указала нынешнюю политическую ситуацию в Гонконге.