Офицер погиб при разминировании арсенала в Арыси

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане при утилизации боеприпасов с горевшего и взрывавшегося в июне склада воинской части под Арысью погиб военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

Майон Акишев погиб из-за преждевременного взрыва фрагмента боеприпаса. Он был старшим группы, начальником инженерной службы войсковой части.

Пожар и взрывы на складах части № 44856 в Арыси начались утром 24 июня. Погибли три человека, в том числе и военные, и гражданские, пострадали больше 400 человек. Из-за взрывов был эвакуирован весь город, около 45 тысяч человек, затем в нем проводили разминирование, убирая разлетевшиеся и не разорвавшиеся снаряды. Населению разрешили вернуться в дома 28 июня. Повреждения получили 90% домов в городе.

5 июля при сборе боеприпасов произошел единичный взрыв и начался пожар. Никто не пострадал. В сентябре при утилизации взорвался фрагмент боеприпаса, пострадали несколько военных.

Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился вывести пострадавшую часть из Арыси и объявил выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву.