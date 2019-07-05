Воинскую часть начали передислоцировать из Арыси после взрывов боеприпасов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - После пожара и взрывов на складе с боеприпасами из города Арысь в Туркестанской области начали выводить располагавшуюся там воинскую часть №44856. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана. Вывести часть в безопасное для людей место распорядился президент Касым-Жомарт Токаев.

Передислокацию начали с уцелевших боеприпасов. Министр обороны Нурлан Ермекбаев взял на личный контроль этот переезд.

Утром 24 июня на складах части начался пожар и стали рваться боеприпасы. Из города Арысь на несколько дней эвакуировали все население, это почти 45 тысяч человек. Погибли три человека, медицинская помощь потребовалась более чем 400 пострадавших. Многие дома в городе повредило взрывами, кроме того, по улицам разлетелись неразорвавшиеся снаряды. К 28 июня город разминировали, но поиски фрагментов боеприпасов продолжаются до сих пор.

5 июля при сборе боеприпасов произошел единичный взрыв и начался пожар. Никто не пострадал.