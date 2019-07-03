Среди версий взрывов боеприпасов в Арыси назвали халатность

Прокуроры также допускают нарушение противопожарной безопасности

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Среди версий причин взрывов боеприпасов на складе в воинской части в Арыси (Казахстан) есть несоблюдение пожарной безопасности, в том числе короткое замыкание, возгорание легко воспламеняющихся веществ (сухостоя или горюче-смазочных материалов), а также халатность должностных лиц. Об этом на брифинге заявил заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов.

Прокуратура также проверяет, насколько рационально использовались деньги, выделенные из бюджета на обеспечение безопасности складов, правильно ли были складированы взрывчатые вещества, вовремя ли устранялись выявленные на складах нарушения. Если прокуроры выявят в этом какие-либо нарушения, "встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих", добавил Ержанов.

Досудебное расследование проводится по статье о нарушении правил обращения с оружием и боеприпасами, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Пожар и взрывы на складах части № 44856 в Арыси начались утром 24 июня. Погибли три человека, в том числе и военные, и гражданские, пострадали больше 400 человек. Из-за взрывов был эвакуирован весь город, затем в нем проводили разминирование, убирая разлетевшиеся и не разорвавшиеся снаряды. Населению разрешили вернуться в дома 28 июня.