Президент Казахстана объявил строгий выговор министру обороны из-за взрывов и пожара в Арыси

Он потребовал к 10 августа найти и наказать всех виновных

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев получил строгий выговор от президента Касым-Жомарта Токаева за недостаточные усилия по устранению системных недостатков в его ведомстве и в войсках в связи с пожаров и взрывами боеприпасов в воинской части в городе Арысь. Президент объявил об этом на расширенном заседании правительства.

Токаев потребовал выявить и наказать всех виновных в случившемся, в том числе гражданских чиновников, которые "безответственно" разрешили строить дома рядом с объектом повышенной опасности. Расследование должно быть завершено до 10 августа, предупредил президент.

Последствия инцидента он назвал "очень тяжелыми": "Грубо говоря, большую часть города разбомбили".

Также он поручил министерству обороны провести детальный анализ всех аналогичных военных объектов и отчитаться до 20 августа.

По словам президента, случившееся в Арыси показало недостатки в организации мобилизационной подготовки, планировании и организации мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций. От правительства он потребовал мер по повышению эффективности и готовности служб, которые занимаются предупреждением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий.

На складах воинской части № 44856 в городе Арысь утром 24 июня начался пожар и стали рваться боеприпасы. Из города эвакуировали все население, почти 45 тысяч человек. Сообщалось, что большинство людей покинуло город самостоятельно. Погибли три человека, больше 400 получили травмы, многие дома были повреждены разлетевшимися снарядами. После завершения основных работ по разминированию жители Арыси начали возвращаться домой с 28 июня. Воинскую часть из города решили вывести.

15 июля министр обороны доложил, что работы по вывозу боеприпасов со склада в Арыси завершат до мая 2020 года, это 28 тысяч тонн боеприпасов.