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По делу о взрывах арсенала в Арыси арестовали руководство воинской части

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане задержаны командир и заместитель командира воинской части в Арыси, где в июне произошел пожар и взрывы на складе боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД республики.

Их подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия. Арестованный заместитель командира части отвечал за хранение артиллерийских боеприпасов.

Расследование уголовного дела о взрывах продолжается.

Взрывы в Арыси начались утром 24 июня. Погибли три человека, в том числе гражданские, пострадали больше 400 человек. Из-за взрывов было эвакуировано все население города. Обратно людей пустили только 28 июня после частичного разминирования. Взрывы повредили многие дома в городе, президент страны Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал последствия инцидента как "большую часть города разбомбили". В связи со случившимся он объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву.

Среди версий случившегося в прокуратуре называли короткое замыкание, несоблюдение требований пожарной безопасности и халатность.

Арысь Казахстан МВД

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