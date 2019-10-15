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Сайт "Миротворец" внес в черный список авторов фильма про МН17 из Германии и Нидерландов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сайт центра "Миротворец" внес в свои списки граждан Нидерландов Макса Ван дер Верфа и Германии Нормана Риттера, которым инкриминируются покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в пропагандистских мероприятиях против Украины и намеренное искажение общественно значимой информации.

При этом Ван дер Верф является режиссером и автором документального фильма о катастрофе самолета "Boeing-777" Малайзийских авиалиний, рейс МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, который ставит под сомнение результаты расследования катастрофы Международной следственной группой, а Риттер является участником создания этого фильма.

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать соответствующие публикации на сайте как заявление о совершении этими гражданами осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Ранее сообщалось, что в Гааге (Нидерланды) в конце октября текущего года планируется презентация фильма об авиакатастрофе "Боинга", излагающего иную версию событий, отличную от результатов расследования Международной совместной следственной группы (JIT).

Катастрофа MH17

Самолет "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, расследовавшая причины катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском. Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

Годовщина крушения "Боинга 777" под Донецком

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Цветы у посольства Нидерландов в КиевеВо время панихиды на месте падения "Боинга" в селе Грабово под ДонецкомВо время траурной церемонии у памятного мемориала, установленного около здания австралийского парламентаСвечи в память о погибших в индуистском храме в НидерландахТраурные мероприятия в международном аэропорту Куала-ЛумпурНа месте крушения "Боинга" в селе Грабово под ДонецкомРодственница пассажиров, погибших в результате крушения, на траурной церемонии у памятного мемориала в АвстралииЦветы в память погибших при крушении рейса MH17 в амстердамском аэропорту СхипхолАкция памяти погибших в результате крушения малазийского "Боинга" у посольства Нидерландов в КиевеЧлены семьи и друзья погибших у стены из тысячи мягких игрушек, собранных в голландском городе Ньювегейн в память о жертвах авиакатастрофы
Цветы у посольства Нидерландов в Киеве
Украина Нидерланды MH17

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