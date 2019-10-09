Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в крушении MH17

Депутатов, в частности, интересует, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство в зоне военного конфликта

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нидерландский парламент одобрил требование к правительству страны выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года в Донбассе, об этом говорится на сайте законодательного органа страны.

С соответствующей инициативой выступил 1 октября депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, депутаты единогласно проголосовали за это предложение.

"Дальнейшее расследование того факта, что воздушное пространство над Украиной не было закрыто, единогласно одобрено", - написал он в твиттере.

Motie nader feitenonderzoek sluiting luchtruim Oekraïne van CDA en @MichielvNispen SP wordt mede ondertekend door CU, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. En @ministerBlok laat het oordeel aan de kamer. #MH17 https://t.co/dyqkE5aPUm pic.twitter.com/mDdQK3Qi53 — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) October 1, 2019

По сообщению NL Times, неделю назад глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявлял, что не видит оснований для такого расследования, но не стал возражать против его проведения. Он также предупредил о сложностях при таком расследовании, поскольку потребуется сотрудничество с Россией. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - отмечал тогда министр.

Катастрофа MH17

Самолет "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, расследовавшая причины катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском. Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.