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Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в крушении MH17

Депутатов, в частности, интересует, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство в зоне военного конфликта

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нидерландский парламент одобрил требование к правительству страны выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года в Донбассе, об этом говорится на сайте законодательного органа страны.

С соответствующей инициативой выступил 1 октября депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, депутаты единогласно проголосовали за это предложение.

"Дальнейшее расследование того факта, что воздушное пространство над Украиной не было закрыто, единогласно одобрено", - написал он в твиттере.

По сообщению NL Times, неделю назад глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявлял, что не видит оснований для такого расследования, но не стал возражать против его проведения. Он также предупредил о сложностях при таком расследовании, поскольку потребуется сотрудничество с Россией. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - отмечал тогда министр.

Катастрофа MH17

Самолет "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, расследовавшая причины катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском. Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

Украина Нидерланды MH17

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