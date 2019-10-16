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В Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В течение суток произошло 26 обстрелов позиций вооруженных сил Украины в Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, сообщается в среду утром на странице операции Объединенных сил Украины в фейсбуке.

"За минувшие сутки в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре - получили ранения, а еще один военный - боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, добавили в Киеве.

Украина Киев Донбасс

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