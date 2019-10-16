Задержаны трое подозреваемых в причастности к краже золотого унитаза

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Британская полиция задержала трех подозреваемых в причастности к краже унитаза, выполненного из золота, из родового имения Уинстона Черчилля.

Как сообщили в ведомстве, задержанные по подозрению в краже со взломом организованной группой - двое мужчин 34 и 35 лет и 36-летняя женщина.

Ранее по подозрению в причастности к краже был арестован 66-летний мужчина.

В сентябре неизвестные похитили из дома, где вырос Уинстон Черчилль, унитаз, выполненный из 18-каратного золота и подключенный к канализации. Из-за кражи предмета дворец Бленхей затопило. Сейчас потомки премьера занимают лишь одно крыло, остальная часть дворца отдана под выставки и доступна для посетителей.

Золотой унитаз был установлен в рамках первой за 20 лет персональной выставки Каттелана. Предмет искусства выполняет свою функцию и посетители Бленхея могут использовать его по прямому назначению, если уложатся в отведенные три минуты. Его стоимость оценивается в 1 млн фунтов.

В 2016 году унитаз выставлялся в нью-йоркском Музее Гуггенхейма. После переезда Дональда Трампа в Белый дом в качестве президента США, музей предлагал ему установить унитаз в новой резиденции.