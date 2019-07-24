Власти Малайзии не поверили выводам стран Запада о вине России в крушении MH17

На месте крушения малайзийского "Боинга" Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что западные страны заранее возложили на Россию ответственность за крушение над Украиной пассажирского самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Это мнение он озвучил в документальном фильме "Призыв к справедливости", снятом журналистом Максом ван дер Верффом.

"Они (США, Нидерланды и Австралия - ИФ) не учитывают ни причин крушения, ни того, кто действительно несет ответственность за это", - сказал малайзийский премьер, отвечая на вопрос журналиста.

Он полагает, что страны Запада заранее решили, что в трагедии виновата России.

Мохамад напомнил, что разбившийся лайнер принадлежал малайзийской авиакомпании, на его борту, в том числе, были граждане этой страны. Поэтому логично было бы ожидать, что Малайзия примет участие в расследовании. Но в итоге она не была допущена к расследованию западных стран, удивился малайзийский премьер.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В международную группу, ведущую расследование, входят эксперты из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Руководит группой представитель Нидерландов. В фильме Макса ван дер Верффа как Махатхир Мохамад, так и полковник малайзийской армии Мохамад Сакри настаивают, что Малайзия не была в полной мере допущена к расследованию. Последний, в частности, сообщил, что был вынужденно тайно поехать в Донбасс для осмотра места крушения вскоре после катастрофы, не получив разрешения официальных властей. А также, что не получил доступа к черным ящикам.

В 2016 году группа следователей заявила, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук". Затем они также сообщили, что ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к катастрофе в Донбассе. Российский МИД ставил под вопрос работу группы следователей.