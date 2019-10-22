По делу Арашукова задержали двух человек

Задержаны троюродный племянник Арашукова и замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали троюродного племянника экс-советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и провели обыски в его доме в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии.

"Задержан троюродный племянник Рауля Арашукова Беслан Арашуков, который к "Газпрому" не имеет никакого отношения и ни дня там не работал", - сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

Он пояснил, что пока никаких обвинений Беслану Арашукову не предъявлено и причины задержания не известны.

В связи с задержанием правоохранители провели обыски по месту жительства Беслана Арашукова в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии, а также на предприятии "Ставрополькартон", где он около года назад работал директором.

Вместе с тем информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что "по делу Арашукова" также задержан заместитель директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, который является братом супруги экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Как сообщалось, 16 октября Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении до конца года сроков ареста бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца - экс-советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. В тот же день Басманный суд санкционировал арест Арашукова.

Согласно фабуле уголовного дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что его преследование связано с тем, чтобы лишить его полномочий.

Совет Федерации на заседании 22 мая проголосовал за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова из-за непредставления им в срок декларации о доходах за 2018 год.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, привлечены к ответственности 11 человек, трое находится в розыске.