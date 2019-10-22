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Постановление об уголовном деле против экс-губернатора Челябинской области отменено

В мае стало известно, что ФАС России передала в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России материалы дела о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Постановление о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признано необоснованным и отменено, сообщил его адвокат Рустам Курмаев.

"Постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное", - сказал Курмаев во вторник "Интерфаксу".

19 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

В мае стало известно, что ФАС России передала в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России материалы дела о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.

11 октября стало известно о возбуждении в отношении экс-главы региона уголовного дела.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы предшественника Дубровского на посту губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Дубровский стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном хищении.

По информации Трунова, в отношении Дубровского было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ" (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей. Он также уточнил, что уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют информацию о возбуждении дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. "Здесь я могу только в общем повторить то, что мы говорим каждый раз в подобных ситуациях: вину и степень вины любого человека может признать только суд. Я не могу вам дать какую-либо информацию. Естественно, мы не можем обладать знаниями каких-то деталей тех обвинений, которые предъявляли", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за делом в отношении Дубровского.

Челябинская область Борис Дубровский

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