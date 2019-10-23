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Власти Норильска сообщили должности погибших на руднике

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Норильска выразили соболезнования родственникам погибших и сообщили должности, которые они занимали в компании "Норникель", сообщается на официальном сайте мэрии.

По данным администрации, в шахте погибли заместитель главного механика, старший специалист проектного офиса и горный мастер.

Как сообщалось, накануне вечером на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих. СКР начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.

В пресс-службе компании уточнили, что, взрывов, обрушения породы, пожара и выхода газа не зафиксировано.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

Летом этого года сообщалось, что Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в начале июня провело плановую проверку рудника "Таймырский" Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" (Красноярский край) и приостановило работу части технических участков на 90 дней. "В ходе выездной проверки были выявлены грубые нарушения правил промышленной безопасности при эксплуатации особо опасного объекта (рудника "Таймырский" - ИФ), представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", - сообщалось на сайте ведомства.

Красноярский край Норникель

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