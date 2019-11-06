Одесские пограничники нашли 400 боеприпасов в машине, приплывшей на теплоходе из США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Одесской области Украины пограничники обнаружили два арсенала боеприпасов, сообщает в среду украинская Госпогранслужба.

В международном морском пункте контроля "Вызырка" пограничники Одесского отряда нашли 400 боеприпасов различного калибра в машине, которая прибыла на теплоходе из США.

Кроме того, в пункте пропуска "Виноградовка" пограничники Измаильского отряда обнаружили 24 патрона калибра 5,45х18 мм российского производства. Их изъяли у водителя - гражданина Румынии, который спрятал их под подлокотником автомобиля нидерландской регистрации. Он заявил, что забыл выложить их из машины перед поездкой на Украину, и предъявил разрешение на ношение огнестрельного оружия.

В обоих случаях патроны были изъяты, о них сообщили в Нацполицию.