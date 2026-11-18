Путин ожидает большой пользы от предстоящей трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что предстоящая трехсторонняя встреча с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, запланированная "на полях" саммита АТЭС, принесет большую потенциальную пользу.

Выступая на деловом саммите АТЭС, Путин отметил, что площадка Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества предоставляет большие возможности для конструктивного общения на всех уровнях и, прежде всего, между лидерами ведущих экономик, "которые могут за одним столом обменяться мнениями, решать любые межгосударственные разногласия в политике, экономике, в области безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов, сообща работать над укреплением основ глобального устойчивого развития".

"Поэтому ожидаю и большую потенциальную пользу от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС", - сказал Путин.

В современном турбулентном мире, отметил он, в условиях фрагментации глобальной экономики, роста военно-политических рисков крайне востребованы единение, а не разобщение, равенство, а не гегемония, партнерство, а не изоляция, диалог, а не ультиматум.