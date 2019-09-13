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Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Владимиром Цемахом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины предлагала Нидерландам любую законную помощь в работе с Владимиром Цемахом, которого Объединенная следственная группа хотела допросить по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17, обе стороны сделали все, что было возможно, заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека, - сказал он. - Все что могли - мы сделали, они точно так же".

О том, что следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей в подозреваемые, Баканов слышал только из СМИ и не может это подтвердить.

СБУ находится в контакте со следствием, у спецслужбы с Нидерландами "партнерские отношения", она сотрудничает по делу МН17, добавил он.

Украинские спецслужбы задержали Цемаха летом 2019 года на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, перевезли его через линию разграничения, и он был арестован по обвинению в терроризме. По версии нидерландских следователей, он был командиром ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. Объединенная следственная группа опасалась, что в случае выдачи его России его будет сложнее допросить, чем если бы он оставался на Украине. Несмотря на это, Цемаха включили в списки для обмена удерживаемыми лицами и 7 сентября передали Москве.

"Я считаю, что международная коалиция не может быть разрушена, а только укрепится, поскольку все понимают, что происходит. Мы должны были вернуть наших героев домой, и мы не имели никакого морального права задерживать этот обмен", - прокомментировал Баканов обмен.

Нидерланды попросили Россию выдать Цемаха 7 сентября. 12 сентября дочь Цемаха сказала, что он вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику.

СБУ Иван Баканов Владимир Цемах Нидерланды Донецк ДНР Boeing Malaysia Airlines MH17

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