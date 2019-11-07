В ДНР сообщили об отказе Украины согласовать новую дату разведения в Петровском

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона отказалась от проведения видеоконференции по согласованию новой даты разведения сил и средств в Петровском, заявила журналистам глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"В связи с тем, что мы до сих пор не получили официального ответа украинской стороны о проведении инициированной нами внеочередной встречи Контактной группы, на которую откликнулся только координатор, посол Сайдик, и предложил перенести дату ее проведения на 8 ноября, мы вышли с ним на связь, чтобы уточнить позицию представителей Украины по этому вопросу. К сожалению, господин Сайдик сообщил, что внеочередной встречи Контактной группы не будет без объяснения причин", - сказала она.

По словам Никоноровой, предложения ДНР о созыве экстренной встречи Контактной группы были направлены еще 5 и 6 ноября, сразу после того как 4 ноября украинская сторона сорвала мероприятия по разведению в Петровском, однако официальных предложений представителей Киева о новой фиксированной дате представители республики не получили.

"На данный момент ситуация такова, что Киев сорвал начало мероприятий по разведению во все даты, утвержденные Контактной группой по поручению "нормандской четверки", в то время как силы Народной милиции ДНР неоднократно пускали белую сигнальную ракету в соответствующие даты. Очевидно, Киев демонстративно не желает договариваться с республиками, навязывая односторонние акции, которые используются для обвинений в СМИ", - считает глава МИД ДНР.

"Наше предложение - коллегиально согласовать дату в рамках внеочередной встречи Контактной группы и выполнять уже достигнутые договоренности. Мы по-прежнему готовы к синхронному выполнению практической части мероприятий в утвержденную Контактной группой дату", - подчеркнула Никонорова.

Контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Разведение должно зеркально происходить на расстоянии 1 км от линии разграничения. Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

В соответствии с договоренностями разведение должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы. Украинская сторона мотивировала отказ отводить силы несоблюдением ополченцами семидневного "режима тишины" в районе Петровского и Золотого.

Повторно договориться о разведении удалось лишь на встрече контактной группы 29 октября. Тогда Киев внезапно заявил о начале отвода в Золотом. В ЛНР также подтвердили готовности отвести вооружения, и стороны приступили к разведению.

Также стороны договорились развести силы в населенном пункте Петровское, однако пока оно не состоялось.