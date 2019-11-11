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Руководители Высшего избирательного суда Боливии взяты под стражу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полиция взяла под стражу председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса, сообщает боливийский телеканал Unitel.

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Эта мера применена к руководителям боливийского избиркома по решению министерства внутренних дел в связи с их причастностью к выявленным правонарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября.

Прокуратура Боливии начала расследование по фактам правонарушений - фальсификации документов, манипуляции информацией, сокрытии результатов, подлогов и потворства правящим кругам, а также несоответствия должностным требованиям.

Накануне Эво Моралес, еще занимавший пост президента Боливии, объявил о решении сменить весь состав Высшего избирательного суда страны.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

После призывов военных Моралес сложил с себя полномочия президента Боливии. Вслед за ним высшие государственные должности покинули большинство его сторонников.

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес. Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы.

Боливия Эво Моралес

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