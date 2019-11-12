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Пропавшую в Ставрополе девушку обнаружили после двух дней поисков живой

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка обнаружена живой после двух дней поисков, сообщил глава города Андрей Джатдоев вечером во вторник.

"Девочка нашлась. Она жива - здорова", - написал Джатдоев на своей страницы в инстаграме.

Вместе с тем, пресс-служба СУ СКР по региону сообщила, что по предварительным данным никаких преступлений в отношении девочки совершено не было.

Следователи проведут опрос школьницы для установления обстоятельств её исчезновения.

Пресс-служба краевого главка полиции сообщила о том, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что утром 11 ноября школьница ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Днем во вторник следователи обнаружили в лесополосе города завернутый в полиэтиленовый пакет телефон пропавшей.

Ставропольский край

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