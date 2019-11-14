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Моралес увидел в своей отставке заговор, происходящий из США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил, что в его стране произошел госпереворот, инициированный США.

"Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное правое правительство. Навязав Гуайдо (Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы - ИФ), он теперь провозгласил президентом Аньес (Жанин Аньес - ИФ). Государственный переворот, который приводит к гибели моих боливийских братьев, - это политический и экономический заговор, исходящий из США", - написал Моралес в своем твиттере.

Накануне США признали второго заместителя председателя сената Боливии Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства.

Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

После отставки президента, вице-президента, председателя сената и председателя палаты депутатов Боливии Аньес оказалась первой в очереди из претендентов на пост временного главы государства.

Депутаты - сторонники Моралеса бойкотировали чрезвычайное заседание парламента Боливии, на котором была предпринята попытка юридически оформить отставки руководства страны. Они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум. Однако в ночь на среду по московскому времени Аньес все же приняла полномочия временного главы боливийского государства.

Теперь в ее обязанность входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Боливия Эво Моралес Жанин Аньес

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