Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения на востоке Украины.

Как сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии издание Deutsche Welle, поездка Мааса в Донбасс была отменена из-за сложных погодных условий.

Ожидалось, что Маас прибудет в Харьков вечером 18 ноября, а утром 19 ноября на вертолете отправится на линию разграничения, однако из-за сильных туманов в аэропорту Харькова отменили и задержали большое количество рейсов.

Как сообщалось, Маас прибудет на Украину для подготовки предстоящего саммита в "нормандском формате". У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.