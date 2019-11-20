Волкер не считал эквивалентными "дело Burisma" и расследование против Байдена

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Экс-представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на слушаниях в Конгрессе заявил, что не ставил знак равенства между расследованием коррупции в украинской компании Burisma и расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Он подчеркнул, что изначально сделал "резкое различие" между компанией Burisma, где работал сын Байдена - Хантер, - и самим Джо Байденом.

"Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что другие рассматривали идею расследования возможной коррупции с участием украинской компании Burisma как эквивалентную расследованию бывшего вице-президента Байдена. Я видел это совершенно иначе ", - сказал Волкер.

По его словам, он "никогда не осознавал и не принимал сознательного участия в попытке призвать Украину провести расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена".

Также Волкер заявил, что не верит обвинениям в коррупции в адрес Байдена и считает бывшего вице-президента порядочным человеком.

"Как я свидетельствовал ранее, я знаю вице-президента Байдена в течение 24 лет. Он благородный человек, и я отношусь к нему с величайшим уважением", - добавил он.

По его мнению, Байденом не руководили финансовые или личные мотивы при выполнении им обязанностей вице-президента.

"Другой вопрос, возможно ли, что некоторые отдельные украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года или думали, что они купят влияние. Это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в плане коррупции", - отметил Волкер.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.