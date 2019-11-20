Что случилось этой ночью: среда, 20 ноября

Смертельное ранение сына экс-президента ФРГ, внеплановое медосвидетельствование водителей, соперники России на Евро-2020

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело либо рассмотреть его присяжными. По мнению адвокатов, отец девушек был убит "в рамках необходимой обороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия с его стороны". В случае отклонения этого ходатайства защита просит рассмотреть дело в суде с участием присяжных. Дело младшей из сестер Хачатурян рассмотрят отдельно, так как она была признана невменяемой в момент убийства.

- Водителей с действующими правами, у которых обнаружат заболевания, обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование. Соответствующие изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" подготовили МВД и Минздрав РФ. Информация о выявленных у водителей заболеваниях будет вноситься в единую электронную базу.

- Сын бывшего президента ФРГ получил смертельное ранение во время лекции. Фриц фон Вайцзеккер, сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984-1994), погиб в результате атаки неизвестного мужчины с ножом во время лекции в клинике Schlosspark-Klinik. Один из слушателей получил серьезные ранения. Нападавший задержан.

- Сирия заявила о перехвате израильских ракет в небе над Дамаском. Военные самолеты Израиля нанесли несколько ударов по окрестностям сирийской столицы. Большинство ракет удалось перехватить, но часть из них достигла цели.

- Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге, согласно которому госсекретарь США должен будет раз в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию для преференций в торговле с Вашингтоном. Однако американские СМИ отмечают, что Трамп может не подписать документ ради торговой сделки с Китаем. Пекин заявил протест в связи с одобрением законопроекта Сенатом.

- Сборная России со счетом 5:0 победила Сан-Марино. Голы в последнем матче отбора на Евро-2020 забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Николай Комличенко. Турнирного значения игра не имела: россияне ранее досрочно завоевали путевку на Евро, а Сан-Марино лишился шансов попасть на ЧЕ. Также стало известно, что в одну группу с Россией на Евро-2020 попали Бельгия и Дания, третьего участника 30 ноября определит жеребьевка.