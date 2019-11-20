Сын бывшего президента ФРГ получил смертельное ранение во время лекции

Ситуация возле Schlosspark-Klinik после нападения с ножом на сына экс-президента ФРГ Фрица фон Вайцзеккера Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, умер в результате ножевого ранения, полученного во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik, сообщает RBB со ссылкой на полицию.

По данным издания, вечером 19 ноября Вайцзеккер мужчина во время лекции внезапно ударил его ножом. Несмотря на усилия врачей, Вайцзеккер скончался в ночь на среду.

Как отмечает RBB, несколько слушателей помогли задержать преступника. Der Tagesspiegel сообщает, что один из них получил серьезные ранения.

Полиция в твиттере подтвердила, что нападавший задержан. Подробностей о его личности и мотивах на данный момент нет.

59-летний Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике Schlosspark-Klinik с 2005 года.

Его отец Рихард фон Вайцзеккер в 1984-1994 годах занимал пост федерального президента Германии, был членом партии Христианско-демократический союз.