Сирия заявила о перехвате израильских ракет в небе над Дамаском

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сирийские войска сбили в ночь на среду несколько ракет в районе Дамаска, говорится в сообщении сирийского государственного агентства SANA.

По его данным, израильские военные самолеты нанесли несколько ударов по окрестностям Дамаска. Отмечается, что большинство ракет удалось перехватить.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видеоролики, на которых, по их утверждениям, видно, как в небе взрываются перехваченные ракеты. Также встречаются фотографии взрывов на земле, что может указывать на то, что часть ракет все же достигла цели.

Breaking video footage emerges huge fire ripping through unknown object in southern #Damascus amid #Israeli airstrikes. pic.twitter.com/5LHaG3AHxO — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) November 19, 2019

По некоторым данным, мишенью ударов мог быть используемый Ираном военный объект к югу от Дамаска. На нем, среди прочего, размещено ракетное вооружение.