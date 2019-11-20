Поиск

Сирия заявила о перехвате израильских ракет в небе над Дамаском

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сирийские войска сбили в ночь на среду несколько ракет в районе Дамаска, говорится в сообщении сирийского государственного агентства SANA.

По его данным, израильские военные самолеты нанесли несколько ударов по окрестностям Дамаска. Отмечается, что большинство ракет удалось перехватить.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видеоролики, на которых, по их утверждениям, видно, как в небе взрываются перехваченные ракеты. Также встречаются фотографии взрывов на земле, что может указывать на то, что часть ракет все же достигла цели.

По некоторым данным, мишенью ударов мог быть используемый Ираном военный объект к югу от Дамаска. На нем, среди прочего, размещено ракетное вооружение.

Сирия Израиль Дамаск Иран

Новости по теме

Новости

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Британцы отдали предпочтение Джонсону на теледебатах с Корбином

Экс-сотрудник СНБ назвал расследование против Байдена условием выделения Киеву помощи США

Экс-сотрудник СНБ назвал расследование против Байдена условием выделения Киеву помощи США

Подполковник США рассказал в конгрессе о предложениях стать министром обороны Украины

Подполковник США рассказал в конгрессе о предложениях стать министром обороны Украины

Что произошло за день: вторник, 19 ноября

Шведская прокуратура закрыла расследование дела Джулиана Ассанжа

Талибы освободили захваченных ими граждан США и Австралии

Россия направила дополнительные силы военной полиции на север Сирии

Россиянина задержали в Мюнхене по делу о сексуальных домогательствах

США впервые использовали сразу два дальних беспилотника для разведки у границ РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');