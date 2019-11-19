Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россияне, у которых в период действия водительских прав возникли противопоказания к управлению автомобилем, будут направлять на внеочередные освидетельствования, в противном случае их права могут быть аннулированы. Соответствующие изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" подготовили МВД и Минздрав РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ, законопроект, в частности, предусматривает создание единой электронной базы, в которую будет вноситься информация о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.

"Так, при выявлении у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе и предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования", - сказали в МВД РФ.

В случае подтверждения наличия таких заболеваний, либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, соответствующая информация предоставляется МВД России для последующего аннулирования водительского удостоверения.

Кроме того, российским водителям при замене прав больше не потребуется предоставлять бумажные справки о состоянии здоровья, результаты медосвидетельствования также будут храниться в электронной базе.

Поправки позволяют формировать водительское медицинское заключение в форме электронного документа.

"При этом его бумажный аналог может быть дополнительно выдан владельцу по его желанию. Таким образом, при получении или замене водительского удостоверения необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется - всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия", - сказали в ведомстве.

По мнению авторов законопроекта, "нововведения позволят исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания, что окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения".

В генпрокуратуре РФ ранее заявляли, что прокуроры по всей стране в судебном порядке добиваются отлучения от управления автомобилями граждан, имеющих к этому медицинские противопоказания.

Как сообщал в июле первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман, за последние десять лет прокурорами в суды направлено порядка 80 тысяч заявлений о прекращении действия права управления транспортным средством лиц, страдающих наркоманией, алкоголизмом и имеющих психические расстройства, почти все они были удовлетворены. "Допуск таких граждан к управлению транспортными средствами стал возможен по причине отсутствия надлежащего взаимодействия между МВД России и Минздравом России, своевременного и полного обмена информацией о наличии у таких лиц медицинских противопоказаний", - заявил Буксман.

В июле президент РФ поручил до 1 декабря 2019 года "завершить создание единой информационной базы, содержащей сведения о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или медицинские ограничения к управлению транспортными средствами, обеспечив возможность обмена этими сведениями с органами внутренних дел Российской Федерации".

В октябре премьер РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости заканчивать работу над подготовкой законопроекта о создании единой информационной базы о лицах, у которых есть ограничения для вождения автотранспортных средств

Как отметил Медведев, в ряде случаев ДТП происходят из-за лиц, которые садятся за руль, имея прямые медицинские противопоказания или ограничения. "Единая информационная база, где бы собирались сведения о таких водителях, а ее нет, - она могла бы снизить потенциальную опасность подобного рода вождения. Подготовка законопроекта идет уже с 2016 года. Надо ставить точку. Сказать - надо нам это или не надо. Сказать, что обойдемся без этого", - сказал глава правительства.