Что случилось этой ночью: пятница, 29 ноября

Переговоры России и Украины по газу, внезапный визит Трампа в Афганистан, ледяная фигура на замену Борису Джонсону

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия и Украина провели двустороннюю встречу по газу. Переговоры представителей России и Украины впервые за долгое время проходили без посредничества Еврокомиссии. Стороны обсудили урегулирование претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки у РФ газа для украинских потребителей.

- Трамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан. Президент США сообщил о возобновлении переговоров с "Талибаном" (запрещено в РФ), провел встречу с афганским президентом, а также навестил в День Благодарения американских военных на авиабазе "Баграм". По распоряжению Трампа военнослужащим подали индейку и картофельное пюре в кафетерии.

- Подразделение ИГ (запрещено в РФ) взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали, в результате которого погибли 13 французских военных. При этом никаких доказательств террористы не привели. Представитель штаба ВС Франции отказался комментировать заявление ИГ.

- Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально покинул компанию. Фотография автора дизайна iPhone, iPod, Mac исчезла с официального сайта Apple. Айв еще летом объявил об уходе, но не называл точную дату.

- Не явившегося на теледебаты Джонсона заменили ледяной фигурой с изображением Земли. Таким же образом Channel 4 поступил и с лидером партии Brexit Найджелом Фараджем, тоже пропустившим дебаты об изменениях климата. Консерваторы сочли поступок телеканала "провокационной выходкой", нарушающей принцип беспристрастности, и направили жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom.