Трамп устроил обед в честь Дня благодарения для военных США в Афганистане

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отпраздновал День благодарения в кругу американских военных в Афганистане, устроив для них праздничное застолье, сообщил телеканал Fox News.

"Я только что вернулся с обеда в честь Дня благодарения, который провёл с некоторыми из вас... мы хорошо провели время",- сказал Трамп, выступая на военно-воздушной базе в Баграме.

"Я надеюсь, что всем понравился потрясающий обед ... и каждый сможет получить заслуженный отдых в этот праздник", - добавил он.

По данным телеканала, по распоряжению Трампа военным подали индейку и картофельное пюре в кафетерии. Также Трамп сделал с военнослужащими несколько фотографий.

В четверг Трамп неожиданно прибыл Афганистан, когда в США отмечается День благодарения.

Его сопровождали супруга Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.