Поиск

Трамп устроил обед в честь Дня благодарения для военных США в Афганистане

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отпраздновал День благодарения в кругу американских военных в Афганистане, устроив для них праздничное застолье, сообщил телеканал Fox News.

"Я только что вернулся с обеда в честь Дня благодарения, который провёл с некоторыми из вас... мы хорошо провели время",- сказал Трамп, выступая на военно-воздушной базе в Баграме.

"Я надеюсь, что всем понравился потрясающий обед ... и каждый сможет получить заслуженный отдых в этот праздник", - добавил он.

По данным телеканала, по распоряжению Трампа военным подали индейку и картофельное пюре в кафетерии. Также Трамп сделал с военнослужащими несколько фотографий.

В четверг Трамп неожиданно прибыл Афганистан, когда в США отмечается День благодарения.

Его сопровождали супруга Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

США Афганистан Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально покинул компанию

Подразделение ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

Подразделение ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Пользователи пожаловались на сбои у Facebook и Instagram

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

В Албании произошло новое сильное землетрясение

В Албании произошло новое сильное землетрясение

Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в сфере климата и экологии

Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в сфере климата и экологии

При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб бывший шеф полиции Еревана

Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море

Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');