РФ и Украина впервые за долгое время провели двустороннюю встречу по газу

Переговоры представителей России и Украины проходили без посредничества Еврокомиссии

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Украина впервые за долгое время провели встречу без посредничества Еврокомиссии, стороны готовы в дальнейшем интенсифицировать совместную работу в двустороннем формате, говорится в сообщениях российского Минэнерго и "Газпрома".

Такое объявление последовало за телефонным разговором президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Российская сторона добавила, что в ходе встречи состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

18 ноября "Газпром" официально предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Кроме того, после предложения "Газпрома" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.