Поиск

РФ и Украина впервые за долгое время провели двустороннюю встречу по газу

Переговоры представителей России и Украины проходили без посредничества Еврокомиссии

РФ и Украина впервые за долгое время провели двустороннюю встречу по газу
Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Украина впервые за долгое время провели встречу без посредничества Еврокомиссии, стороны готовы в дальнейшем интенсифицировать совместную работу в двустороннем формате, говорится в сообщениях российского Минэнерго и "Газпрома".

Такое объявление последовало за телефонным разговором президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Российская сторона добавила, что в ходе встречи состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

18 ноября "Газпром" официально предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Кроме того, после предложения "Газпрома" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

Россия Украина Газпром Нафтогаз

Новости по теме

Новости

Вызывавшую протесты свалку "Воловичи" под Коломной закроют 29 ноября

По делу братьев Магомедовых заочно арестованы еще два бизнесмена

"Газпром", МММ и ЮКОС названы самыми известными компаниями начала 90-х в России

"Газпром", МММ и ЮКОС названы самыми известными компаниями начала 90-х в России

ЦБ возмутился идеей Минэкономразвития закрепить за правительством управление спросом

Пользователи пожаловались на сбои у Facebook и Instagram

В Мосгордуме заявили об отсутствии аварийного жилья в Старой Москве

Кофе сильно подорожал на опасениях спада производства в Латинской Америке

Кофе сильно подорожал на опасениях спада производства в Латинской Америке

Рубль ослаб к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

"Трансконтейнер" вступает в "Дело"

"Трансконтейнер" вступает в "Дело"

Лагард заявила, что доверие к евро достигло исторического рекорда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');