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Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально покинул компанию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва исчезла с сайта компании, это свидетельствует о прекращении его работы в Apple, сообщает The Verge.

О том, что Айв покинет Apple, стало известно еще летом этого года. Однако, как отмечает The Verge, точная дата его ухода с поста главного дизайнера оставалась неизвестной.

52-летний Джонатан Айв работает в Apple с 1992 года. В 1996 году он возглавил отдел дизайна. Именно Айв разработал дизайн таких устройств, как iPhone, iPod, Mac.

Apple Джонатан Айв

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