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Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Президент США объявил о возобновлении переговоров с талибами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, Трамп отпраздновал День Благодарения вместе с военнослужащими на авиабазе "Баграм", расположенной севернее Кабула.

Кроме этого, президент США провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани, во время которой обсуждал установление в Афганистане режима прекращения огня с участием движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Трамп, выступая на базе в Баграме, сообщил, что США и талибы возобновили переговоры по урегулированию в Афганистане

"Мы посмотрим, захотят ли они (талибы - ИФ) заключить соглашение. Это будет настоящее соглашение, но мы посмотрим", - сказал он.

Агентство добавило, что журналистам было строго предписано держать поездку в секрете, чтобы обеспечить безопасность Трампа.

В свою очередь американская газета The Washington Post указывает, что речь идет о первом визите Трампа в Афганистан.

В августе телеканал NBС сообщал, что Трамп ранее озвучивал своим советникам намерение вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов 2020 года.

США Дональд Трамп

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