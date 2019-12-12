Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Украинская киберполиция задержала хакеров, продававших военную информацию в РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники киберполиции Ивано-Франковской области совместно с оперативниками Службы безопасности Украины (СБУ) Львовской области разоблачили преступную группу, продававшую секретную военную информацию клиентам, в том числе из России.

"По предварительной информации злоумышленники покупали соответствующие базы с информацией в DarkNet (скрытая сеть в интернете - ИФ) и продавали ее заинтересованным лицам. Для этого они создали соответствующий сайт, который зарегистрировали за рубежом", - сообщается на сайте полиции. Киберполиция устанавливает, каким образом информация с ограниченным доступом попала в открытый доступ.

Сайт размещался на иностранном сервере. Продаваемая информация касалась экспорта и импорта товаров на территорию Украины, в том числе закупки и перемещения военной техники. Клиентская база хакеров насчитывала около полусотни человек, среди которых были также и жители России. Стоимость услуг зависела от объема продаваемых данных.

При проведении обысков по адресам проживания и в офисе участников банды правоохранительные органы изъяли технику, на которой размещались базы информации ограниченного доступа. Также были изъяты банковские карточки, с помощью которых хакеры обналичивали средства, полученные от продажи баз данных.

По данному факту были заведены дела по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом).

СБУ Ивано-Франковская область Львовская область Украина

Новости
Убийство Павла Шеремета

В причастности к убийству Шеремета заподозрили пятерых человек

Убийство Павла Шеремета

В убийстве Шеремета заподозрили автора гимна Сил специальных операций Украины

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Американский подросток спасся из машины, тонущей в реке, с помощью Siri

Американский подросток спасся из машины, тонущей в реке, с помощью Siri

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ "неправильным сигналом"

Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Парламент Казахстана принял закон о выводе части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана принял закон о выводе части земель Байконура из аренды РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 12 декабря

Прокуроры в США попросили суд отменить залог для помощника адвоката Трампа

Парламент Израиля принял закон о самороспуске и новых выборах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');