Украинская киберполиция задержала хакеров, продававших военную информацию в РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники киберполиции Ивано-Франковской области совместно с оперативниками Службы безопасности Украины (СБУ) Львовской области разоблачили преступную группу, продававшую секретную военную информацию клиентам, в том числе из России.

"По предварительной информации злоумышленники покупали соответствующие базы с информацией в DarkNet (скрытая сеть в интернете - ИФ) и продавали ее заинтересованным лицам. Для этого они создали соответствующий сайт, который зарегистрировали за рубежом", - сообщается на сайте полиции. Киберполиция устанавливает, каким образом информация с ограниченным доступом попала в открытый доступ.

Сайт размещался на иностранном сервере. Продаваемая информация касалась экспорта и импорта товаров на территорию Украины, в том числе закупки и перемещения военной техники. Клиентская база хакеров насчитывала около полусотни человек, среди которых были также и жители России. Стоимость услуг зависела от объема продаваемых данных.

При проведении обысков по адресам проживания и в офисе участников банды правоохранительные органы изъяли технику, на которой размещались базы информации ограниченного доступа. Также были изъяты банковские карточки, с помощью которых хакеры обналичивали средства, полученные от продажи баз данных.

По данному факту были заведены дела по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом).