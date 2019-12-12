Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

В украинской полиции заявили, что бомбу под авто с Шереметом заложила детский врач

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по результатам многосторонних экспертиз установило, что взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета заложила волонтер и детский врач Юлия Кузьменко, помогал ей в этом "ветеран Донбасса" Андрей Антоненко.

Как заявил на брифинге в Киеве в четверг замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Украины Евгений Коваль, это было установлено в ходе психологической и фотопортретной экспертиз, а также путем изучения походки подозреваемых.

По его словам, "для дополнительной оценки и объективной экспертизы походки подозреваемых" привлекли одного из лучших мировых экспертов из Великобритании - Айвона Бирча, который сотрудничает с правоохранительными органами стран ЕС и США.

Следствие предоставило ему на экспертизу видео с камер наблюдения вблизи места взрыва автомобиля с Шереметом, а также видео, где зафиксированы фигуранты дела Шеремета.

"Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео. Мы сделали все необходимые образцы походки, визуализации, чтобы эксперты могли максимально эффективно поработать с этим материалом", - сказал Коваль.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Кузьменко, а также музыканту и "ветерану Донбасса" Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники боев на востоке Украины, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Евгений Коваль Киев Украина

Новости по теме

Новости

Сенат США единогласно принял резолюцию о геноциде армян

Сенаторы поддержали кандидатуру Джона Салливана на пост посла США в России

Сенаторы поддержали кандидатуру Джона Салливана на пост посла США в России
Убийство Павла Шеремета

Зеленский опроверг слухи о связи карьеры Авакова с раскрытием убийства Шеремета

Убийство Павла Шеремета

В причастности к убийству Шеремета заподозрили пятерых человек

Убийство Павла Шеремета

В убийстве Шеремета заподозрили автора гимна Сил специальных операций Украины

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Американский подросток спасся из машины, тонущей в реке, с помощью Siri

Американский подросток спасся из машины, тонущей в реке, с помощью Siri

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ "неправильным сигналом"

Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Парламент Казахстана принял закон о выводе части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана принял закон о выводе части земель Байконура из аренды РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');