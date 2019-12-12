В украинской полиции заявили, что бомбу под авто с Шереметом заложила детский врач

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по результатам многосторонних экспертиз установило, что взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета заложила волонтер и детский врач Юлия Кузьменко, помогал ей в этом "ветеран Донбасса" Андрей Антоненко.

Как заявил на брифинге в Киеве в четверг замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Украины Евгений Коваль, это было установлено в ходе психологической и фотопортретной экспертиз, а также путем изучения походки подозреваемых.

По его словам, "для дополнительной оценки и объективной экспертизы походки подозреваемых" привлекли одного из лучших мировых экспертов из Великобритании - Айвона Бирча, который сотрудничает с правоохранительными органами стран ЕС и США.

Следствие предоставило ему на экспертизу видео с камер наблюдения вблизи места взрыва автомобиля с Шереметом, а также видео, где зафиксированы фигуранты дела Шеремета.

"Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео. Мы сделали все необходимые образцы походки, визуализации, чтобы эксперты могли максимально эффективно поработать с этим материалом", - сказал Коваль.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Кузьменко, а также музыканту и "ветерану Донбасса" Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники боев на востоке Украины, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.