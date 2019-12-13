Киевский суд отправил под домашний арест подозреваемую по делу об убийстве Шеремета

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Печерский суд Киева отправил под домашний арест до 8 февраля медсестру Яну Дугарь, которая проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ей запрещено покидать свой дом в поселке Новомосковск Днепропетровской области. Также суд обязал ее сдать все документы, дающие право на выезд за границу.

Меру пресечения для Дугарь суд выбирал в открытом режиме. О домашнем аресте просило следствие, защита просила это ходатайство отклонить как необоснованное. Адвокаты утверждали, что фотография Дугарь в материалах дела к убийству не относится и была сделана за границей.

За Дугарь была готова поручиться депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность", медик-доброволец Яна Зинкевич.

Как стало известно 12 декабря, кроме Дугарь по делу об убийстве Шеремета были задержаны участник боев в Донбассе Андрей Антоненко, автор неофициального гимна Сил специальных операций (ССО) Украины и волонтер и детский врач Юлия Кузьменко. Следствие считает Антоненко организатором преступления, а Кузьменко - непосредственным исполнителем. По делу также проходят супруги Инна и Владислав Грищенко, которые ранее были задержаны по другому делу. Мотивом убийства в полиции считают желание дестабилизировать обстановку в стране.

Павла Шеремета убили, взорвав бомбу под днищем автомобиля, на котором он утром 20 июля 2016 года выехал из дома. О задержании ключевых подозреваемых МВД и Нацполиция Украины объявили 12 декабря. До того в деле фигурантов не было.