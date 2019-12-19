Европарламент призвал отменить российский закон об "иностранных агентах"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Европарламент принял в четверг резолюцию, призывающую российские власти немедленно отменить закон об "иностранных агентах" и привести действующее законодательство в соответствие с российской конституцией и обязательствами страны по международному праву.

"Резолюция также осуждает недавно одобренные изменения в законе об "иностранных агентах", которые значительно расширят сферу его применения и будут дискредитировать людей, определяя их как "иностранных агентов". Эта мера часто используется против представителей гражданского общества, членов политической оппозиции и, кроме того, независимых журналистов", - говорится в коммюнике Европарламента по итогам голосования по данной резолюции на пленарной сессии в Страсбурге.

Президент России Владимир Путин подписал 2 декабря закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны юридические и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Это касается случаев, если такое лицо получает деньги и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных СМИ-иноагентов, а также российских юридических лиц, учреждённых такими СМИ.

Госдума 5 декабря приняла закон, предусматривающий административный штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента, в том числе физлиц, работающих как СМИ-иноагенты.

Путин на пресс-конференции 19 декабря пояснил, что законом о гражданах-иноагентах Россия пытается ограничить иностранное вмешательство в свою политическую жизнь. Президент подчеркнул, что "мы же не запрещаем", нужно только давать знать, откуда идет финансирование, в том числе если иностранные деньги получает физлицо, которое затем передает их юридическому.