В Пакистане профессора приговорили к смертной казни за богохульство

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Суд Пакистана признал местного профессора виновным в богохульстве за якобы распространяемые антиисламские идеи. Как сообщает ABC News, Джунаида Хафиза приговорили к смертной казни, а также оштрафовали на $3200.

Его арестовали еще в 2013 году за то, что он якобы демонстрировал богохульные материалы, когда был приглашенным профессором в университете города Мултана.

Прокурор заявлял, что Хафиз провел три года в США по специальной образовательной программе. По словам обвинителя, в ноутбуке профессора также были найдены антирелигиозные материалы.

Его защита намерена обжаловать приговор.

В Пакистане действуют строгие законы о богохульстве, нарушение которых автоматически карается смертной казнью. Она предусмотрена для любого, кого обвинят в оскорблении Бога, ислама или каких-либо религиозных фигур.

Причем жителям страны достаточно одних только обвинений, чтобы выйти на улицы с демонстрациями против "богохульника".

Правозащитные организации неоднократно указывали на то, что закон о богохульстве используют для давления на религиозные меньшинства или просто при личных конфликтах.

Самым известным случаем стал смертный приговор христианке Асии Биби, которую обвинили в богохульстве после ссоры с другими женщинами. После давления международного сообщества она была освобождена, однако губернатор штата Пунджаб был убит собственными охранниками за то, что высказался в ее поддержку.