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Что случилось этой ночью: понедельник, 23 декабря

Заморозка военной помощи Украине за 91 минуту, авария с 69 автомобилями в США и послание заключенных в рождественской открытке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белый дом заморозил помощь Киеву через полтора часа после звонка Трампа Зеленскому. Чиновник Белого дома направил в Пентагон электронное письмо с соответствующим указанием спустя 91 минуту после июльского разговора президентов США и Украины, из-за которого Трампу объявили импичмент. Заморозка военной помощи объяснялась в письме планом администрации США пересмотреть решение о выделении средств.

- Сирийские военные заявили о перехвате израильских ракет возле Дамаска. Системы противовоздушной обороны Сирии вечером в воскресенье перехватили несколько ракет в районе сирийской столицы, выпущенных израильскими военными с "оккупированных территорий".

- На Крымском мосту в понедельник откроют железнодорожное движение. Талисман моста - кот Мостик - "первым пробежал по новым рельсам и проверил готовность железной дороги к открытию", рассказали в инфоцентре "Крымский мост".

- В Великобритании девочка нашла в рождественской открытке послание от заключенных из Китая. Подписывая открытки для друзей, шестилетняя Флоренс обнаружила, что в одной из них что-то уже написано. Вместе с родителями они выяснили, что сообщение было сделано заключенными-иностранцами в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Авторы послания просили проинформировать правозащитников о том, что их принуждают работать против воли.

- Из-за тумана и гололеда в США столкнулись 69 автомобилей. Пострадали, по уточненным данным, более 50 человек, 11 из них в тяжелом состоянии. Движение на трассе, где произошла авария, на время было полностью перекрыто.

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