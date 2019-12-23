Поиск

Сирийские военные заявили о перехвате израильских ракет возле Дамаска

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии вечером в воскресенье, 22 декабря, перехватили несколько ракет в районе Дамаска, сообщает сирийское телевидение.

По утверждению сирийской стороны, речь идёт о ракетах, выпущенных израильскими военными.

Государственное агентство Сирии SANA также сообщает об обстрелах с "оккупированных территорий".

Сведений о погибших и раненых к настоящему моменту не поступало.

Армия обороны Израиля периодически наносит ракетные удары по сирийской территории. Как правило, мишенями являются объекты, на которых находятся иранские военные советники или поддерживающие Дамаск бойцы ливанской группировки "Хезболла".

Сирия Дамаск Израиль

Новости по теме

Новости

В Чикаго 13 человек получили огнестрельные ранения из-за конфликта

МИД России предупредил о перебоях в работе транспорта во Франции из-за забастовки

МИД России предупредил о перебоях в работе транспорта во Франции из-за забастовки

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Макрон отказался от президентской пенсии

Макрон отказался от президентской пенсии

Корабль Starliner начал схождение с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

В Гонконге пресекли беспорядки на митинге в поддержку мусульман в Синьцзяне

Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

Гани признали победителем на выборах президента Афганистана

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');