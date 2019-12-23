Сирийские военные заявили о перехвате израильских ракет возле Дамаска

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии вечером в воскресенье, 22 декабря, перехватили несколько ракет в районе Дамаска, сообщает сирийское телевидение.

По утверждению сирийской стороны, речь идёт о ракетах, выпущенных израильскими военными.

Государственное агентство Сирии SANA также сообщает об обстрелах с "оккупированных территорий".

Сведений о погибших и раненых к настоящему моменту не поступало.

Армия обороны Израиля периодически наносит ракетные удары по сирийской территории. Как правило, мишенями являются объекты, на которых находятся иранские военные советники или поддерживающие Дамаск бойцы ливанской группировки "Хезболла".