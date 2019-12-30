ГИБДД сообщило о двух пострадавших, включая младенца, после ДТП с трамваем в Москве

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате столкновения КамАЗа и трамвая на севере Москвы пострадали два человека, среди которых младенец, сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

"В настоящее время столичная ГИБДД располагает данными о двух пострадавших пассажирах трамвая - это 1-месячный ребёнок, который в сопровождении мамы доставлен в медучреждение и мужчина (также госпитализирован)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Там отметили, что по предварительным данным, диагнозы у обоих пострадавших сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

В настоящее время на данном участке полностью ограничено движение трамваев в обе стороны, сообщили в управлении.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд транспорта и осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

Ранее в столичном управлении Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что на пересечении Коптевского бульвара и Соболевского проезда произошло столкновение грузового КамАЗа и трамвая.