Поиск

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

В Багдаде решили начать с ограничения на передвижение сил международной коалиции

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск
Военнослужащие США готовятся запустить дрон в районе Мосула в Ираке
Фото:Reuters

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака, сообщил в понедельник журналистам представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф.

"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак", - заявил он, отметив, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.

По словам Халфа, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".

Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести с территории страны все иностранные войска.

К такому шагу Ирак подтолкнула операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Ирак

Новости

Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились

Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились

Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина

Сбежавшего в Ливан Карлоса Гона пронесли на самолет в кейсе для звуковой аппаратуры

Сбежавшего в Ливан Карлоса Гона пронесли на самолет в кейсе для звуковой аппаратуры

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Палата представителей США проголосует за ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера

"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');